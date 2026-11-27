Publiziert am 27.11.2026

Fast eine Million Feriengäste besuchen jedes Jahr die Schweizer Skischulen, 70’000 bis 100’000 davon zum ersten Mal. Ihre Lernfortschritte halten sie im Swiss Snow Pass fest, dem offiziellen Lernheft der Skischulen. Nach rund zehn Jahren hat Swiss Snowsports Gestaltung und Inhalt zusammen mit der Agentur Tincan überarbeitet. Der Pass soll sich damit stärker an Kinder und Jugendliche richten.

Die wichtigste Neuerung ist die Anbindung an eine digitale Plattform. Über QR-Codes rufen Schülerinnen und Schüler Videos, Beschreibungen, Übungen und Sicherheitstipps der Swiss Snow League auf. Laut der Mitteilung sollen diese Inhalte auch den Schneesportlehrpersonen helfen, die Fähigkeiten ihrer Gäste einzuschätzen. Der neue Pass wird mit dem Saisonstart eingeführt: Alle Gäste erhalten ihn beim Eintritt in die Skischule.

Der Pass gehört zu einer Markenwelt rund um das Maskottchen Snowli und seine Freunde, die Swiss Snowsports und Tincan gemeinsam entwickelt haben. Dazu gehören auch saisonale Kinderbücher, Medaillen und Abzeichen. «Mit dem überarbeiteten Konzept rücken wir das Erlebnis unserer Gäste noch stärker ins Zentrum. Der Pass holt die Kinder und Jugendlichen genau da ab, wo sie aktuell stehen», lässt sich Jelle Koopman, Projektverantwortlicher bei Swiss Snowsports, in der Mitteilung zitieren.

Nina Stadelmann, Projektleiterin und Partnerin bei Tincan, wird so zitiert: «Unser Ziel war es, die gesamte Markenwelt visuell zu modernisieren und voll und ganz auf die junge Zielgruppe auszurichten.» (pd/cbe)