Wirz: Graubünden schafft das Ende der Ferien ab

Seit 2021 können die Highlights von Graubünden auf dem «Alpine Circle» erlebt werden. Es handelt sich um eine Rundreise durch den Bergkanton, die mit Zug, Auto oder Velo bestritten werden kann. Um die Bekanntheit der Tour weiter zu erhöhen, haben Graubünden Ferien und die Agentur Wirz erneut zusammengespannt, heisst es in einer Mitteilung.

In der neuen Kampagne wird der «Alpine Circle» als Ferieninnovation inszeniert, auf welcher endlose Ferien möglich sind. Es liege in der Natur eines Kreises, dass es kein Anfang und kein Ende gibt – und genau so sei es auch bei der geschlossenen Rundfahrt des Circles: «Wenn man das Ende erreicht, ist man ja eigentlich wieder am Anfang und man kann die Tour von vorne beginnen», erklärt Jannic Mascello, Creative Director bei Wirz in der Mitteilung.



Zusätzlich wurde auch ein Gewinnspiel ins Leben gerufen: Der Hauptpreis beinhaltet Übernachtungen in den Sunstar und Private Selection Hotels entlang des Alpine Circles im Wert von 10'000 Franken.

Die auf eine mehrjährige Laufzeit ausgelegte Kampagne läuft derzeit in der Deutsch- und West-schweiz und beinhaltet neben dem TV-Spot, auch mehrere Onlinefilme, DOOH sowie Display, Social und Native Ads.