Einblick in den Alltag: «Ich schätze das lebendige Pingpong»

Wie und wo beginnt Ihr Arbeitsalltag am Morgen?

Mein Arbeitsalltag beginnt als Physiotherapeutin und Servicekraft für meine Kinder und als Diplomatin in den morgendlichen Verhandlungen über den Grund, zur Schule zu gehen. Nach dem ultimativen Test meiner Multitaskingfähigkeiten freue ich mich dann auf meinem Weg mit dem E-Bike in die Agentur auf den zweiten Teil meines Arbeitstages.

Was hat sich in den letzten fünf Jahren an Ihrem Job positiv verändert?

Die Kommunikationsbranche befindet sich in einem Wandel, bei dem Haltung und Purpose immer zentraler werden. Aktionen wie der Pride Month und die Demokratie-Initiative des GWA in Deutschland, die im Mega-Wahljahr gegen Populismus antritt, zeigen, dass Marken und Agenturen immer häufiger gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Diese Entwicklung ist erfreulich, da sie betont, wie wichtig unser Beitrag zu einem positiven gesellschaftlichen Wandel ist. Werbung ist längst nicht mehr nur Produktplatzierung, sondern ein bedeutender Akteur in der Förderung von Werten und sozialen Anliegen.

Was braucht es, damit Sie in den kreativen Workflow kommen?

Nichts ist langweiliger als «das haben wir schon immer so gemacht» oder «wir sollen das aber so machen». Ich brauche die Möglichkeit, frei zu denken, Dinge zu hinterfragen und zu gestalten. Anspruchsvolle Fragestellungen, Humor und inspirierende Menschen setzen bei mir kreative Kraft frei.

Was schätzen Sie an Sitzungen am meisten?

Die gemeinsame Energie im Raum ist für mich ein extrem wichtiger Erfolgsfaktor für bessere Ergebnisse. Sie ist durch nichts zu ersetzen und remote einfach nicht vergleichbar herzustellen. Neben der Energie schätze ich an persönlichen Meetings den besseren und direkteren Austausch, die Effizienz, die Geschwindigkeit und das lebendige Pingpong. Man spürt die Menschen, die Interessen und vor allem die Ebenen zwischen den Sätzen. Wir spüren die Kraft der persönlichen Zusammenarbeit jeden Tag in der Agentur.

Wobei hilft Ihnen KI im Berufsalltag?

Verschiedene Tools bereichern unseren Arbeitsalltag, weil sie schnelle Antworten auf bestimmte Fragestellungen liefern und neue Möglichkeiten für die Erarbeitung von Inhalten eröffnen. Darüber hinaus gehen viele neue Türen auf, die kreative Möglichkeiten bieten, die wir bisher nicht hatten. Aktuell beobachten wir eine spannende Explorationsphase. Die Integration von KI ist eine grosse Transformationsaufgabe und eine Transformation ist ein Marathon, kein Sprint. Sie wird uns über Jahre beschäftigen – ähnlich wie die Digitalisierung. Sie ist der grösste Umbruch im Bereich der Wissensarbeit seit Jahrzehnten und erfordert strategische, technologische und kulturelle Anpassungen. Neben den kleinen Verbesserungen im Alltag werden die grossen Veränderungen erst nach und nach sichtbar werden.