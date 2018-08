Farner Consulting: Isabel Schorer leitet künftig YJOO

Isabel Schorer, Leiterin Standortförderung Stadt St. Gallen und FDP-Politikerin, übernimmt per 1. Januar 2019 die Leitung des Farner-Agenturstandorts in St. Gallen, der unter dem Namen YJOO by Farner firmiert. In dieser Funktion verstärkt sie die Geschäftsleitung von Farner als neustes Mitglied. Samuel Güttinger, heutiger Leiter der Full-Service-Agentur YJOO by Farner, konzentriert sich ab Neujahr auf eigenen Wunsch auf die Mandatsleitung und Führung kreativer Kampagnen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Isabel Schorer ist in der Ostschweizer Wirtschaft und Politik bestens vernetzt und bringt neben qualitativen Beziehungen ein tiefes Verständnis der regionalen politischen und wirtschaftlichen Dynamiken mit», wird Roman Geiser, CEO & Managing bei Farner, in der Mitteilung zitiert. «Unsere Ostschweizer Kunden werden von ihrem Marketing-Know-how und ihrer Strategiekompetenz profitieren. Ebenso freue ich mich darüber, dass Samuel Güttinger in der Organisation bleiben wird.»

«Ich bin bereit für diese neue Herausforderung und freue mich sehr auf meine Aufgaben als Agenturleiterin in St. Gallen und Geschäftsleitungsmitglied bei Farner», so Schorer. «Nach einer interessanten und fruchtbaren Zeit bei der Stadt kann ich so mein Wissen, meine Erfahrung und mein Netzwerk in ein grosses Schweizer Unternehmen einbringen und damit wieder direkt am Markt agieren.»

Seit 2009 Leiterin der Standortförderung St. Gallen

Schorer bringt neben ihrem weitverzweigten regionalen Netzwerk eine fundierte Kampagnenführungs- und Marketing-Expertise mit, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Nach Abschluss ihres Studiums in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich 2004 erwarb Schorer drei Jahre später den MAS Kommunikationsmanagement an der HSW Luzern sowie dieses Jahr das «Certificate of Global Management» an der INSEAD Business School im französischen Fontainebleau. Zwischen 1999 und 2006 war sie bei der Credit Suisse in Zürich in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Projektleiterin Sales & Communication und stellvertretende Abteilungsleiterin. Die darauffolgenden drei Jahre wirkte sie als Marketing Managerin der Eurex Zürich AG.

Seit 2009 profiliert sie sich als Leiterin Standortförderung Stadt St. Gallen unter anderem mit dem Aufbau der neuen Dienststelle, das «Startfeld» mit seinem Innovationszentrum sowie von IT St.Gallen rockt!. Mit der Entwicklung der Strategie «Wirtschaftsstandort Stadt St.Gallen 2030», des «Standortmarketing für die Stadt St.Gallen» sowie des Mitaufbaus des «Digital Sports Hub Switzerland» prägt sie die bevölkerungsreichste Stadt der Region als Wirtschaftszentrum der Ostschweiz.

Seit Januar 2017 ist Farner mit dem St. Galler Standort «YJOO by Farner» in der Ostschweiz präsent. 16 Mitarbeitende entwickeln in der Full-Service-Agentur integrierte Kommunikationslösungen für Kunden aus den verschiedensten Sektoren. (pd/cbe)