Toast: Jason Momoa lädt für Nuii zu Abenteuern ein

Die globale Glacemarke Nuii ernennt Jason Momoa als Markenbotschafter der neuen Kampagne 2024. Der Schauspieler ist bekannt für seine Rollen in Aquaman, Game of Thrones und Dune. Er verkörpere das Lebensgefühl für das Nuii steht, heisst es in der Mitteilung. Der Markenname ist inspiriert von dem Wort «Nui», was auf Hawaiianisch und Māori so viel wie «gross, reichhaltig, grossartig» bedeutet. Momoas Liebe zur Fotografie, zum Reisen und zu Abenteuern waren für die Premiumglacemarke ausschlaggebend, um mit ihm zusammen zu arbeiten, heisst es weiter. In seiner zentralen Rolle als Markenbotschafter soll Momoa dazu beitragen, den Bekanntheitsgrad und das Wachstum von Nuii Ice Cream Adventure in Europa zu steigern.



Nuii richtet sich an alle, die davon träumen, exotische Länder zu erkunden und in fremde Kulturen einzutauchen. In der Kampagne erweckt Momoa die Markenbotschaft «Choose your next adventure» zum Leben. Jason, der für seine charismatische Persönlichkeit bekannt ist, fragt die Zuschauer: «Hast du Lust auf ein Abenteuer?», während er an einem atemberaubenden Strand entlang spaziert und in ein Nuii Salted Caramel & Australian Macadamia Glace beisst.





Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jason Momoa (@prideofgypsies)



«Wir freuen uns sehr, Jason Momoa in der Nuii-Familie willkommen zu heissen», sagt Roger Marquart, Senior Brand Manager der Marke Nuii, Froneri Switzerland. «Jasons Leidenschaft für Reisen, Abenteuer und Umwelt passen perfekt zu unserer Markenmission. Unser Ziel ist es, Menschen mit unserer Rahmglace auf eine Geschmacksreise zu schicken, an einen Ort, der etwas wilder und aufregender ist als ihr Alltag. Wir freuen uns über die Möglichkeiten, die diese Partnerschaft bietet und sind gespannt darauf, was wir gemeinsam kreieren werden.»

Die grossangelegte Kampagne startet am 8. April. Die Jason Momoa-Kampagne wird in TV, Plakat, Print- und Digitalwerbung zu sehen sein und von einer umfassenden Social-Media- und PR-Kampagne begleitet. Die Jason Momoa-Fans dürfen gespannt sein, denn die Kampagne startet in gleich 14 europäischen Ländern: Italien, Frankreich, Grossbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Polen, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Serbien und Nord-Mazedonien. Die digitale Bewegtbild-Kampagne startet in der Schweiz am 8. April. Ab dann wird der Spot im TV zu sehen sein.



Verantwortliche Kreativagentur: Agentur Toast; Produktionsagentur: Toast;

Regie: Antoine Janssens; Mediaagentur: Mediaplus Suisse AG, House of Communication. (pd/wid)