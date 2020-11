Weihnachtswerbung 2020: John Lewis gibt ein bisschen Liebe

Jedes Jahr wird er mit Spannung erwartet, am Samstag feierte er TV-Premiere: der Weihnachtsspot der britischen Warenhauskette John Lewis. In diesem Jahr tritt die Handelskette zusammen mit Partner Waitrose auf. Das Motto: «Give A Little Love». Im Spot geht es um freundliche Taten. Inspiriert wurden die Macher von der Solidaritätswelle während der Corona-Pandemie.

Die Geschichte von «Give A Little Love» wurde von der Werbeagentur Adam & Eve/DDB kreiert. Der Soundtrack stammt von der britischen Soulsängerin Celeste. Am zweiminütigen Spot mitgewirkt hat auch die Zürcher Illustratorin und Filmemacherin Anete Melece.

Der TV-Spot von Regisseur Oscar Hudson soll die Nation dazu inspirieren, den Menschen um sie herum ein wenig Liebe zu schenken. Die Geschichte beginnt mit einem Mädchen, das einem Jungen hilft, seinen Fussball von einem Baum zu holen. Damit startet eine «Kette des Gebens»:



Der ergänzende 30-sekündige Spot wurde von vier Studenten der Kingston University erstellt. Sie wurden aufgrund ihres unverwechselbaren Stils ausgewählt, «der fröhlich und doch bescheiden ist», wie es in einer Mitteilung heisst:



«Die Pandemie hat bewiesen, dass es gerade in schwierigen Zeiten unsere kleinen Taten der Liebe und Freundlichkeit sind, die zeigen, was es heisst, ein Mensch zu sein», wird Pippa Wicks, Executive Director von John Lewis, in der Mitteilung zitiert. «Wenn ein kleiner Akt der Freundlichkeit sich vervielfacht, kann er eine dauerhafte Wirkung haben.»

Der Spot ist Teil einer Kampagne, die zum Ziel hat, den während der Coronakrise am härtesten Betroffenen zu helfen. Gemeinsam wollen John Lewis und Waitrose insgesamt fünf Millionen Pfund für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen sammeln.

Verantwortlich für den 2-Minuten-Spot: Oscar Hudson, Chris Hopewell, Andy Gent & Anthony Farquhar Smith, Sylvain Chomet, Anete Melece, MegaComputeur, Anna Mantzaris, Shotopops; verantwortlich für den 30-Sekunden-Spot: Amelia Fowler, Marta Pinto, Leksey Lee, Bella McEvoy; Media: MG OMD. (cbe)