Feinheit: Köbi Kuhn macht sich gegen die Spielsucht stark

16 Deutschschweizer Kantone haben am Wochenende eine Kampagne für die Sensibilisierung bei Sportwetten lanciert. Ein Videoclip stellt die Spielsucht der Leidenschaft im Fussball gegenüber. Die Kampagne der Agentur Feinheit erhält prominente Unterstützung von Ex-Nationaltrainer Köbi Kuhn.

Der Fussball ziehe viele Menschen sowohl als Sport wie auch als Wettangebot ins seinen Bann. Zahlen zeigten, dass gerade Grossereignisse wie die Fussball-WM neue Zocker zu Wettangeboten lockten, schreibt die Agentur Feinheit in einer Mitteilung. Der Umsatz des Sportwettenmarktes wachse.

Der Sportwettenmarkt hat eine Kehrseite: Manche Spieler verlieren die Kontrolle über ihr Wettverhalten, häufen Spielschulden an und leiden an körperlichen oder psychischen Beschwerden. Auch die Beziehung zu Familie und Freunden sowie das Berufsleben können aus dem Gleichgewicht geraten.

Die am Wochenende von sos-spielsucht.ch lancierte Sensibilisierungskampagne macht auf die Risiken eines problematischen Verhaltens bei Sportwetten aufmerksam. Sie spricht gezielt ein fussballaffines Publikum an – die Sportart, bei der am meisten gewettet wird. Mit Köbi Kuhn konnte dafür eine bekannte Persönlichkeit als Fussballbotschafter gewonnen werden. Ein mit ihm produzierter Videoclip thematisiert gleichzeitig die Geschichte eines Betroffenen. Der Clip veranschaulicht die Probleme, wenn das Wettfieber überhandnimmt.

Dank dem Engagement von sechs Deutschschweizer Super League-Clubs wird der Clip exklusiv in Schweizer Fussballstadien gezeigt, einmal am vergangenen und einmal am kommenden Wochenende. Der Clip läuft ab sofort auch bei Live-Übertragungen im Fernsehen und im Onlinebereich. Auf sos-spielsucht.ch ist zudem die eindrückliche Geschichte des ehemaligen Betroffenen André als Videoportrait aufgeschaltet.

Die Kampagne ist Teil des Programms zur Gücksspielsuchtprävention, welches Sucht Schweiz und die Perspektive Thurgau im Auftrag von 16 Deutschschweizer Kantonen durchführt. Feinheit hat die Kampagne konzipiert und umgesetzt. Für die Videoproduktion ist GetSomePopcorn verantwortlich.

Verantwortlich bei Spielen ohne Sucht: Nadia Rimann (Projektleiterin, Sucht Schweiz), Livia Staub (Projektleiterin, Perspektive Thurgau); verantwortlich bei Feinheit: Simon Hugi (Projektleitung und Konzept), Peter Haberstich (Konzept), Patrik Schmid (Online Marketing), Hannes Schwarz (Webkonzept), Vanessa Schefer (Frontend), Wesllen Gschwind (Webdesign), verantwortlich bei GetSomePopcorn: Dominik Bauer (Regie & Produktion), Raphael Fischler (Kamera & Schnitt), Jean-Christoph Dupasquier (Kamera & Licht). (pd/as)