Radio SRF Virus hat sich im Frühling neu ausgerichtet, verschiedene neue Hosts sind am Start (persoenlich.com berichtete). Jede Zuhörerin, jeder Zuhörer kann das Programm aktiv mitgestalten. Dass das auch wirklich so bleibt, dafür soll gemäss einer Mitteilung die neue Awarenesskampagne sorgen, die SRF gemeinsam mit Jung von Matt Limmat lanciert hat. Im Zentrum steht der Claim «Live mit dir», der tagtäglich mit Leben und Sound gefüllt werden soll.

Die begleitende Awarenesskampagne setzt auf Social First – und das laut Mitteilung ohne Abstriche. So nutze die Kampagne auf allen Kanälen das Social-Hochformat, unabhängig davon, ob der Kanal darauf ausgerichtet sei. Damit erzeuge die Kampagne bei jedem Touchpoint ein «Feed-Feeling», begleitet durch aktivierende Call to Action-Massnahmen.

Gegen Corporate Cringe

Radio SRF Virus und Jung von Matt Limmat legen in der gemeinsamen Arbeit laut eigenen Angaben Wert auf «grösstmögliche Authentizität mit jungem Flair – und möglichst wenig Corporate Cringe». Auch in der Kooperation mit externen Partnerinnen und Partnern. Der Fotograf John Patrick Walder habe die Bildwelt der Kampagne geprägt mit seiner «rohen und authentischen Bildsprache», die Filmproduktion Farbfilm war für das komplette Bewegtbildmaterial verantwortlich.

Die Kampagne läuft rund neun Wochen auf TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch, Reddit und Display. Zusätzlich ist sie mit einem Hero-Film auch im TV und in den Kinos präsent. Die fünf verschiedenen Cut Downs werden zu einem späteren Zeitpunkt als Reminder Clips eingesetzt. Die Kampagne im öffentlichen Raum mit diversen Plakaten und Screens in der Deutschschweiz dauert zwei Wochen: vom 15. bis 28. August 2022.

