Radio SRF Virus: Am 30. Mai ist Neustart angesagt

Vom Investigativteam, News auf TikTok und neuen Serien

An der Jahresmedienkonferenz am Leutschenbach hat SRF die Programmhighlights 2022 präsentiert: Im Fokus stehen die Präsidentschaftswahlen in Frankreich und Recherchen. Nach dem dreimonatigen Test auf TikTok zieht SRF News eine positive Bilanz.