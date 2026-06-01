Das neue Konzept «Swiss Senses» umfasst neue Sitztypen, angepasste Beleuchtung, grössere Bildschirme und ein erweitertes Serviceangebot – klassenübergreifend auf der Langstrecke (persoenlich.com berichtete). Zum Launch hat die Agentur Thjnk Zürich eine internationale Kampagne entwickelt. Sie setzt auf Bewegtbild, digitale Formate und Platzierungen in Premium-Umfeldern.
Zentrales Element der Kampagne ist ein Werbefilm unter der Regie von Jonas Vahl. Eine Flight Attendant führt durch verschiedene Umgebungen, bevor sich die Szenerie als Flugzeugkabine entpuppt. Gesprochen wird der Spot von Philipp Moog, im deutschsprachigen Raum als Synchronstimme von Ewan McGregor bekannt. «Wir zeigen Komfort nicht nur, wir inszenieren ihn so, dass man ihn beinahe fühlen kann», wird Stefan Vasic, Head of Marketing bei Swiss, in einer Medienmitteilung zitiert. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Swiss: Stefan Vasic (Head of Marketing), Cornelia Zehnder Späth (Head of Marketing Communication Campaigns), Roman Glauser (Project Lead), Kim Vetter (Project Lead), Andrea Laube (Project Lead), Philipp Jacob (Social Media & Influencer Marketing); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd, Lukas Frischknecht (Creative Direction), Johannes Gorsboth, Daniela Bär (Text), Susanna Fill (Art Direction), Lea Scherz, Julien Le Goff (Graphic Design), Andrea Bison (GF Beratung), Claudia Ziltener, Romaine Brunner, Alena Ellenberger (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie), Carole Räber, Fabienne Peyer (Strategie), Benjamin Calcott (Agency Producing); externe Partner: Czar Film AG (Produktion), Jonas Vahl (Regie), Daniël Bouquet (DOP), Carlos Font Clos (Editor), Nicke Cantarelli (Colorist), Saskia Wilson (Fotografie), Cedric Widmer (Digital Tech), Florian Nussbaumer (Executive Producer), Louis von Mallinckrodt (Producer), Nadia Stähelin, Yoni Ben-Zur (Produktionsassistenz), Philipp Junker (Styling), Kératon GmbH, Ioannis Sochorakis (Art Department), Sophia Singh (Hair & Make-up), DubDub Studios, Massive Voice (Tonstudio), Postoffice Amsterdam (Visual FX). Filmcrew GmbH (Videoproduktion Social Media), Tamino Schnedl, Leonardo Mastrostefano (Video Producing und Editing). WPP Media (Media), Antonia Broschat (Senior Manager Client Leadership), Neetu John (Senior Digital Planner Implementation), Kristina Misakova (Digital Manager).