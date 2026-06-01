Publiziert am 01.06.2026

Das neue Konzept «Swiss Senses» umfasst neue Sitztypen, angepasste Beleuchtung, grössere Bildschirme und ein erweitertes Serviceangebot – klassenübergreifend auf der Langstrecke (persoenlich.com berichtete). Zum Launch hat die Agentur Thjnk Zürich eine internationale Kampagne entwickelt. Sie setzt auf Bewegtbild, digitale Formate und Platzierungen in Premium-Umfeldern.











Zentrales Element der Kampagne ist ein Werbefilm unter der Regie von Jonas Vahl. Eine Flight Attendant führt durch verschiedene Umgebungen, bevor sich die Szenerie als Flugzeugkabine entpuppt. Gesprochen wird der Spot von Philipp Moog, im deutschsprachigen Raum als Synchronstimme von Ewan McGregor bekannt. «Wir zeigen Komfort nicht nur, wir inszenieren ihn so, dass man ihn beinahe fühlen kann», wird Stefan Vasic, Head of Marketing bei Swiss, in einer Medienmitteilung zitiert. (pd/nil)



Zentrales Element der Kampagne ist ein Werbefilm unter der Regie von Jonas Vahl. Eine Flight Attendant führt durch verschiedene Umgebungen, bevor sich die Szenerie als Flugzeugkabine entpuppt. Gesprochen wird der Spot von Philipp Moog, im deutschsprachigen Raum als Synchronstimme von Ewan McGregor bekannt. «Wir zeigen Komfort nicht nur, wir inszenieren ihn so, dass man ihn beinahe fühlen kann», wird Stefan Vasic, Head of Marketing bei Swiss, in einer Medienmitteilung zitiert. (pd/nil)