Aldi Suisse will auch 2024 wieder junge, motivierte Menschen ins Arbeitsleben begleiten. Deshalb positioniert sich der Detailhändler mit der neuen Kampagne zum Lehrstart 2024 als modernes, fortschrittliches und authentisches Ausbildungsunternehmen, heisst es in einer Mitteilung. Die Kampagne setzt jene Personen ins Zentrum, um welche es schlussendlich auch geht: die Lernenden selbst.

Aktuelle Lernende von Aldi Suisse sind die Models. Sie repräsentieren die junge und diverse Zielgruppe der Kampagne. Die Kernbotschaft der Visuals: «Aldi fördert Superkräfte». Denn mit Aldi Suisse schaffen es die potenziellen Lernenden, ihr volles Können zu entdecken und zu entfalten – sie werden fast schon zu Superheldinnen und Superhelden, heisst es weiter. Aldi Suisse will auf diese Art die Vorteile einer Lehre in einem zukunftsgerichteten und mitarbeiterfreundlichen Unternehmen hervorheben und zeigen, dass die jungen Menschen ein wichtiger Bestandteil sind.

Die Kampagne zum Lehrstart 2024 ist in der Aldi-Woche, am Point of Sale, auf Social Media, in Online-Ads, der Mitarbeiter-App und in allen Owned Media Channels zu sehen und startet im September 2023.

Verantwortlich bei Aldi Suisse: Vanessa Senn (Director Communication, Corporate Responsibility & Quality Assurance), Katharina Mähr (Manager Customer Interaction), Patrizia Zoller (Projektleiterin Customer Interaction); verantwortlich bei der iundf Agenturgruppe: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), David Hugentobler (Creative Director), Lukas Tauss (Senior Art Director), Jil Tölderer (Interactive Media Designer), Johanna Kilchenmann (Projektleitung); Nora Nussbaumer (Fotografie und Bildbearbeitung), Philipp Keusen (Hair & Make-up). (pd/wid)