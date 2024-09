Publiziert am 02.09.2024

Damit der interkantonale Verband für Arbeitnehmerschutz (IVA) und seine Marke «Be Smart Work Safe» bei seiner jungen Zielgruppe besonders im Gedächtnis bleiben, hat Ogilvy Schweiz «Dave dem Safetest-Dummy» erschaffen. Die Figur tritt in einer Mini-Serie auf, die auf TikTok ausgespielt wird.



So vielfältig wie die Branchen, die vom IVA betreut werden, sind auch die Schauplätze der Abenteuer von Dave: ob beim Maler, als Security am Festival oder in der Bäckerei und auf dem Schrottplatz. Die Botschaft: Mach’s nicht wie Dave, sondern besser.

Die Serie wurde im Juli auf TikTok lanciert und dabei speziell auf die Markenpräsenz auf ausgewählten Schweizer Festivals abgestimmt.

Ebenfalls für den IAV und seine Unfallpräventionsmarke «Be Smart Work Safe» hat Ogilvy eine Kampagne im Online-Videospiel Fortnite umgesetzt (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)