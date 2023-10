TBS: Mehr als nur ein Schluck Wasser

Die Wasserversorgung der Stadt Zürich (WVZ) gibt es bereits seit 150 Jahren. Heute ist sie das grösste und innovativste Kompetenzzentrum für Trinkwasser in der Schweiz. Ein neues Kommunikationskonzept soll für eine verstärkte Wahrnehmung dafür bei der Zürcher Stadtbevölkerung sorgen.

Denn die Wasserversorgung wird zwar grundsätzlich positiv wahrgenommen, allerdings auch als selbstverständlich – wie auch die hohe Qualität des Zürcher Trinkwassers an sich, heisst es in einer Mitteilung der Agentur TBS. Das grosse Engagement der WVZ und die Vielfalt an Aktivitäten, die diese Qualität sicherstellen, würden jedoch nicht gesehen. Die Kampagne «Natürlich. Züriwasser» soll also allen Zürcherinnen und Zürchern den Wert des hochwertigen Trinkwassers wieder ins Bewusstsein rufen und die umfassende Kompetenz der WVZ charmant aufzeigen.

Pure Fakten rund ums Zürcher Trinkwasser

Der Ansatz für die Kampagne laut Agentur: «Wir lassen das Wasser gleich für sich selbst sprechen. Und präsentieren faszinierende Fakten und beeindruckende Aspekte rund ums Züri-Trinkwasser.» Diese Wissenshäppchen würden sich für die Werbung genauso eignen wie für lehrreichen Content auf Social Media und auf der Website, für die Fahrzeugbeschriftung sowie für Events und Führungen in den Wasserwerken.

Für die Umsetzung galt: «Wir wollen dieses Wasser-Wissen nicht belehrend, sondern möglichst unterhaltsam und inspirierend vermitteln: mal überraschend, mal beeindruckend, mal hilfreich im Alltag – und immer leicht verständlich.» Die fröhlichen Illustrationen mit Tiefgang würden Erwachsene wie Kinder ansprechen und einladen, die Information auf der Website zu vertiefen.

Die Kampagne wurde innerhalb des städtischen Corporate Designs umgesetzt; Konzept, Design, Illustrationen und Text zur Kampagne stammen komplett von TBS.

Zum Kampagnenstart wurden sechs Motive lanciert, die das Thema Trinkwasser und die Arbeit der Wasserversorgung vielfältig widerspiegeln und so deren Kompetenz direkt sichtbar machen. Offizieller Start der Kampagne war der Tag der offenen Tür am Samstag, 30. September, an dem die beiden neuen WVZ-Pumpwerke Strickhof und Schindlergut besichtigt werden konnten.

Über Plakate und ein Postkarten-Set der Serie werden die Besuchenden auf die WVZ aufmerksam gemacht. Zudem wird die Kampagne auf Tramhängern geschaltet, in einer zweiten Welle im Frühjahr 2024 folgen F200-City-Plakate.

Auf der Website werden die Facts vertieft, und so erfährt man alles Wissenswerte «rund um die beste Wasserversorgung der Schweiz». Zusätzlich werden die Kampagnensujets für eine breitere Präsenz im städtischen Alltag auch auf den neuen Fahrzeugen der WVZ zu sehen sein und für Social Media, Flyer, Vorträge und Broschüren genutzt. (pd/cbe)