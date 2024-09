Washo: Melanie Winiger setzt auf Waschstreifen

Publiziert am 30.08.2024

Das Öko-Start-up Washo hat Melanie Winiger als neue Markenbotschafterin für seine Kampagne gewonnen. Die Schauspielerin und ehemalige Miss Schweiz wird das Unternehmen, das sich auf nachhaltige Haushalt- und Körperpflegeprodukte spezialisiert hat, repräsentieren.

«Melanie passt perfekt zu Washo», wird Lukas Thoma, Inhaber und Geschäftsführer, in einer Mitteilung zitiert. «Sie ist eine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten, aber auch eine Hausfrau und Mutter. Ferner liegt ihr das Thema Nachhaltigkeit wirklich am Herzen, was für uns natürlich von zentraler Bedeutung ist.»

Washo plant, mit dieser Kooperation die nächste Stufe in seiner Marketingkommunikation zu erreichen. Die Kampagne, die ab Montag ausgestrahlt wird, umfasst verschiedene Foto- und Videoaufnahmen, die auf Plattformen wie 20 Minuten, Facebook und der Unternehmenswebsite zu sehen sein werden.

Das Unternehmen bietet eine Reihe von umweltfreundlichen Produkten an, darunter Waschstreifen, Geschirrspültabs und Solid-Shampoos, die in den Fokus der Kampagne gerückt werden. Die Aufnahmen für die Kampagne fanden in Washos Büro in Baar statt, das für einen Tag in ein Foto- und Filmstudio umgewandelt wurde.

Die Kampagne wurde inhouse gemeinsam mit Eqal Visual Productions entwickelt, wie es auf Anfrage heisst. (pd/cbe)