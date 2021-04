Die Antwort: Mike Schwede zieht weiter

In den letzten zwei Jahren baute «der digitale Nomade» Mike Schwede bei der Agentur Die Antwort die digitale Kompetenz aus (persoenlich.com berichtete). Es konnten «viele neue Kunden für Onlinekampagnen und andere digitale Massnahmen gewonnen werden», und die Organisation wurde auf Digital First ausgerichtet, schreibt er in einer Mitteilung. Nun ziehe er weiter.

«Bei Die Antwort wirke ich weiterhin strategisch im Hintergrund mit», so Schwede. Er möchte sich aber wieder auf seine Start-ups Cooala und Powdience sowie auf seine Beratungstätigkeit fokussieren. Die Schwerpunkte liegen hierbei bei Digital Marketing Analytics & Insights, Digital Ads Management und E-Commerce. Neben klassischen Mandaten und Projekten verfolge Schwede auch einen unternehmerischen Ansatz bei Start-ups: «Marketing for Equity».

Digital-Media-Etat von Ceylor gewonnen

Die Schweizer Kondommarke Ceylor (Doetsch Grether) hat sich der sexuellen Gesundheit verschrieben und möchte auf Social Media aufklären, Diskussionen anregen und das verantwortungsbewusste Sexualverhalten fördern. Die bereits erfolgreichen Social-Media-Auftritte auf TikTok, Instagram und Facebook, auf denen der kreative Content von Monami Zürich «für viel organische und virale Reichweite» sorgt, sollen zusätzlich mit Paid Reach katalysiert werden. Die Content-Strategie wurde von Aldo Gnocchi entwickelt.

Die Mike Schwede GmbH konnte sich im Pitch für die Planung, Steuerung und das Reporting des Digital-Media-Etats qualifizieren, wie es in einer weiteren Mitteilung heisst. (pd/cbe)