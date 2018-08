«Lürzer’s Archiv» präsentiert alle zwei Monate kreativ herausragende Kampagnen aus aller Welt und erscheint in 68 Ländern. In die jüngste Ausgabe des renommierten Magazins haben es vier Plakate der Agentur Process geschafft, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

«The Fine Art of Drinking» lautet der Kampagnenslogan für das Tessiner Weingut Al Mulinetto. Um diesem gerecht zu werden, hat sich Process etwas Besonderes ausgedacht: Die Agentur gab jungen Schweizer Künstlern und Typografen die Gelegenheit, die Sujets für die Plakate zu gestalten.

Die Posterserie wird im kommenden Herbst an der Grafik 18 präsentiert. (pd/cbe)