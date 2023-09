Zimmermann Communications: Mit «Beggin» die Natur sauber halten

Die Jubiläumskampagne von Lowa in Kooperation mit Gore-Tex ruft mit dem Song «Beggin» dazu auf, die Natur und die Berge sauber zu halten, heisst es in einer Mitteilung. Dazu werden Nature-Clean-Up-Bags an die Konsumentinnen und Konsumenten verteilt, die einen beim Abenteuer in der Natur begleiten und es leicht machen, eigenen oder auch fremden Müll einzusammeln und später korrekt zu entsorgen.

Aufhänger der von Zimmermann Communications konzipierten Kampagne ist der Song «Begging» von Madcon, wobei ein Wortspiel im Mittelpunkt steht. Denn «beg» bedeutet übersetzt sowohl «bitten» oder «flehen» und ist gleichzeitig in Schrift und Klang nahezu identisch mit dem Wort «bag», also «Beutel» oder «Tasche»: Die Menschen werden dazu aufgerufen, die Bergwelt und die Natur, die essenziell für alle Outdoor-Abenteuer ist, nicht als Mülleimer zu missbrauchen.

Basis der Kampagne bildet ein Hauptfilm sowie drei Cutdowns für verschiedene Onlineeinsätze, heisst es weiter. Drei zusätzliche Clips wurden spezifisch für Social Media aufbereitet und sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer darüber aufklären, wie lange der Zersetzungsprozess diverser Materialien in der Natur tatsächlich dauert. Während sich Plastik in der Natur von selbst kaum zersetzt, kann diese Zeit mit unserem kleinen Zutun sofort auf Null reduziert werden.

Für die Bewerbung am POS wurden ebenfalls verschiedene Massnahmen umgesetzt, wie POS-Plakate, Fensterkleber und Kartonhänger.

Die Kampagne läuft seit Anfang September online und über die Social-Media-Kanäle von Lowa und Gore-Tex. Die Handelsverlängerung startet in der Schweiz Ende September und in Deutschland im Oktober. Dann unterstützten Handelspartner die Aktion am POS. Alle Werbemassnahmen führen auf die Landingpages der drei Länder: lowa.ch – lowa.de – lowa.at.

Verantwortlich für die Kampagne: LOWA Sportschuhe GmbH: Matthias Wanner – CSO, Michael Frank – Head of Marketing, Romina Stöcker – Marketing Manager, Angelika Schwindl – Marketing Manager; L. Gore & Associates GmbH; Daniel Strukamp – Retail Marketing GORE-TEX Footwear; zimmermann communications: Christoff Strukamp – Creative Direction, Julia Hofmann – Art Direction, Sonja Zimmerli – Digital Art Direction, Lara Cavelti – Projektleitung, Rolf Zimmermann – Gesamtverantwortung; Produktion: Markenfilm. (pd/wid)