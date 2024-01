Die Branche des öffentlichen Verkehrs lancierte auf den Fahrplanwechsel 2023 das neue Halbtax Plus. Wer häufig unterwegs ist, kann von einem Bonus profitieren – flexibel und ohne finanzielles Risiko.

Das neue Guthaben-Abo richtet sich insbesondere an Erwerbstätige und Auszubildende, die einen oder mehrere Tage im Homeoffice oder Teilzeit arbeiten, den ÖV auch ab und zu in ihrer Freizeit nutzen und bereits ein Halbtax besitzen.

Um das neue Angebot bekannt zu machen, startet diese Woche eine schweizweite Breitekampagne fürs Halbtax Plus unter dem Motto «Mehr fahren, mehr sparen». Das schreibt die Agentur Contexta in einer Medienmitteilung. Für die Umsetzung der Kampagne ist die Agentur Contexta verantwortlich.

«Es ist erfolgsentscheidend, dass neue Produkte in einfachste Botschaften verpackt werden. Wir wollten mit feinem Gespür für Humor und Klarheit die zahlreichen Vorteile des Halbtax Plus in Szene setzten», wird Matthias Bütler, Leiter Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung Markt Personenverkehr SBB, in einer Medienmitteilung zitiert.

Zielgruppen an die Hand nehmen



Die crossmediale Kampagne erstreckt sich entlang des gesamten Customer Journey – vom Erstkontakt beispielsweise im TV, bzw. WebTV bis hin zum Button «Vertrag abschliessen». Sie nimmt die unterschiedlichen Zielgruppen an die Hand und führt diese zu dem Halbtax Plus, das genau zu ihnen passt.



Verantwortlich bei SBB: Matthias Bütler (Matthias Bütler, Leiter Marketing und Marktentwicklung und Mitglied der Geschäftsleitung Markt Personenverkehr SBB.), Sandro Borrelli (Leiter Vermarktung), Andrea Nigg (Kampagnenmanagerin), Jasmin Lauener (Kampagnenmanagerin); Verantwortliche Agentur: Contexta; Filmproduktion: TUNA Productions; Regie: Michael Steiner; Kamera: Pascal Walder; Ton: Gregor Rosenberger (dubdub); Media: Havas. (pd/nil)