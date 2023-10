Das Schweizer Traditionslabel Calida lanciert im Herbst mit «DeepSleepWear» eine neue Signature-Kollektion, die einen besseren Schlaf verspricht. Die Nachtwäsche-Linie, die für Männer und Frauen konzipiert wurde, ist laut einer Mitteilung «aus den qualitativ hochwertigsten und hautfreundlichsten Materialien gefertigt». Die Kampagne dafür, die ab Mitte Oktober live ist, wurde von Charles Blunier & Co. konzipiert und umgesetzt. Das Zürcher Designstudio hat bereits in der Vergangenheit für Calida gearbeitet, wie es heisst.

«Diese innovative Kollektion hat das Potenzial, die Strahlkraft der Marke zu verstärken und mit einer modernen Kampagne die Awareness für ein jüngeres, internationales Publikum zu steigern», lässt sich Charles Blunier zitieren. «Mit dem dazugehörigen Logo setzten wir zusätzlich ein Zeichen für die Zukunft und für die Identifikation mit der Marke. Für einen innovativen Mode- und Lifestylebrand.»

Umgesetzt wurde die Kampagne in Zusammenarbeit mit dem deutschen Modefotografen Thomas Lohr. «Er hat eine wunderbare Sensibilität für die Natur. Der perfekte Match für eine sinnliche und prägnante Bildsprache», so Blunier.

Die 360-Grad-Kampagne ist national und international zu sehen und besteht aus einer Anzeigen- und Plakatkampagne, Videos, Website, Social Media, neuen Hangtags, einer neuen Verpackung sowie einem dazugehörigen Logo.

Verantwortlich bei Calida: Alexandra Helbling (Managing Director, Mitglied der Geschäftsleitung), Janine Weiz-Bühler (Director Brand & Product, Mitglied der Geschäftsleitung), Michael Haag (Head of Marketing), Milena Silvestri (Visual Communication & Media), Celina Spescha (PR - & Communicationmanager); verantwortlich bei Charles Blunier & Co.: Charles Blunier (Gesamtverantwortung und Creative Director), Romy Strasser (Art Director), Yves Kellenberger (Design & Photo Direction), Chanel Kah Yin Liang (Lead Digital Visual Communication), Simon Tellenbach (Managing Director), Lena Staeheli (Head of Editorial & Projects), Barbara Kallenberg (PR & Communication), Thomas Lohr (Photographer), Jorge Marin (Digital Technician), Romain Wygas (Videographer), Esther Matilla c/o Management (Stylist), Lock Studios Barcelona (Production). (pd/cbe)