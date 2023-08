Nahezu jede Marke kann starke Argumente für allfällige Bewerberinnen und Bewerber vorbringen. Bei McDonald’s bedeutet es, für eine Marke zu arbeiten, die man liebt. Genau darauf baut die Kampagne in Zusammenarbeit mit der Agentur TBWA\Zürich auf, wie es in einer Mitteilung heisst. Unter dem Motto «Switch Sides» werden drei bekannte Produkte aus ungewohnter Perspektive gezeigt, und zwar jene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – also von hinten.

In einer zunächst auf Social Media und Out-of-Home lancierten Kampagne wird man mit der Handlungsaufforderung «Switch Sides» direkt zu konkreten Jobofferten auf der McDonald’s-Webseite weitergeleitet. Im Herbst soll laut Mitteilung eine umfangreiche Digital- und Contentkampagne folgen.

Verantwortlich Bei McDonald’s Schweiz: Jean-Guillaume Bertola (Chief Marketing Officer), Severine Caspard (Marketing Manager); verantwortlich bei TBWA\Switzerland: Manuel Wenzel, Reto Clement, Monelle Kanza, Alina Biedermann (Kreation), Nadja Stickl, Marcel Mägerle, May Schneiter (Beratung), ViDo Production und ViDo Video (Umsetzung); Cloudscape (3D/CGI). (pd/yk)