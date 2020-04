Am 25. März 2020 lancierte CH Media das Zentralschweizer Newsportal PilatusToday (persoenlich.com berichtete). Nach «einer erfolgreichen Startphase» startete am Montag nun auch die Kampagne «Die Zentralschweiz im Sack», wie es in einer Mitteilung heisst. «Mit PilatusToday versorgen wir die Zentralschweiz täglich mit News, Services und Unterhaltung aus der Region. Daher stehen in der Kampagne ‹Die Zentralschweiz im Sack› fünf Testimonials, ihre ‹Säcke› und deren Inhalt im Mittelpunkt, mit denen sich unsere Zentralschweizer Nutzer identifizieren können», wird Denise Hildbrand, Leiterin Marketing TV, Radio und Filmvertrieb CH Media, zitiert.





Die Kampagnenstrategie, -konzeption und -kreation sei nahezu komplett inhouse umgesetzt worden. Für die fotografische Umsetzung und das Styling wurden externe Partner zugezogen, wie es weiter heisst. Die Kreation sowie Produktion der Stop-Motion-Spots habe wiederum das Inhouse-Team von Grips realisiert. Die Kampagne sei angelehnt an die FM1Today-Kampagne «Die Ostschweiz im Sack» und fokussiere auf Personas aus der Region. So zahle die Lancierungskampagne von PilatusToday auf die Regionalität ein und stelle einen persönlichen Bezug her. «Die Sujets und Stop-Motion-Spots bestechen durch Einfachheit, Frische, Augenzwinkern und sind je nach Zielgruppe und Ort adaptierbar», so Rahel Stanig, Teamleiterin Marketing TV Regional und Radio.

Eine integrierte Kommunikationskampagne soll die Zielgruppe ab dem 27. April zum Download der App animieren (iOS/Android). Die Kampagne umfasst laut Mitteilung TV- und Radiospots, Display und Video Ads sowie Aktivierungen auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und YouTube. Auch eine Out-of-Home-Kampagne sei geplant, dieses Kampagnenelement folge zu einem späteren Zeitpunkt. Aufgrund der momentanen Coronakrise fokussiere die Kampagne primär auf die Massnahmen, die der aktuellen Mediennutzung des Zielpublikums entsprechen würden.

Bereits bei der Lancierung des neuen Nachrichtenportals hat CH Media schnell auf die veränderten Umstände reagieren können und lancierte PilatusToday früher als geplant, um die gesteigerte Nachfrage nach zeitnaher und topaktueller Information abdecken zu können, heisst es weiter. «Wir möchten die Bevölkerung in der Zentralschweiz mit PilatusToday besser informieren und unterhalten in dieser schwierigen Zeit», sagte Florian Wanner, Leiter Radio bei CH Media, damals in einem persoenlich.com-Interview.

Verantwortlich bei CH Media: Denise Hildbrand (Marketingstrategie & Creative Direction), Rahel Stanig (Kampagnenleitung & Creative Direction), Blerina Markaj (Mediaplanung), Patricia Harzenmoser (Grafik & Art Direction), Raul Steffer (Grips, Produktion Video), Philipp Sulser (Grips, Produktion Audio), Bernhard Loretz (Grips, Produktion Audio); externe Partner: Andrea Camen (Fotografie), Natalija Pocuca (Styling) und Roman Brändli (Licht). (pd/cbe)