Freundliche Grüsse: Nach dem Unfall zurück ins Leben

Publiziert am 09.02.2025

Eine Querschnittlähmung stellt das Leben von Betroffenen auf den Kopf. Ziel der Schweizer Paraplegiker-Stiftung ist es, Querschnittgelähmten ein selbstbestimmtes Leben bei bestmöglicher Gesundheit zu ermöglichen. Genau das zeigt die neue Kampagne.

Diese porträtiert die Thunerin Chiara Schlatter (24), den Glarner Heinrich Dürst (41), die Bernerin Rosa Zaugg (68) und den Winterthurer Tim Harder (22). Alle vier erlitten durch einen Unfall eine Querschnittlähmung. In einem TV-Spot geben sie Einblick in ihr heutiges Leben – etwa als Freunde beim Sport oder Motorradfahren, als Lehrerin oder beim Grillfest mit der Familie. «Uns hat die unkomplizierte und einnehmende Art der querschnittgelähmten Menschen beeindruckt», sagt Samuel Textor, Creative Director Freundliche Grüsse, in einem persoenlich.com-Interview.

Das weltweit einzigartige Leistungsnetz der Schweizer Paraplegiker-Stiftung wird von zwei Millionen Mitgliedern getragen. Die von der Werbeagentur Freundliche Grüsse konzipierte Kampagne unter dem Motto «Im Rollstuhl sitzt man nie allein» zeigt beide Perspektiven: jene der Betroffenen und jene der Mitglieder, die erklären, weshalb sie Teil dieser Community sind.

«Für die Kampagne wurden Kreativität, Leidenschaft und echte Geschichten von querschnittgelähmten Menschen vereint», sagt Stefanie Kaufmann, Projektleiterin seitens Schweizer Paraplegiker-Stiftung. Die Kampagne wird in den nächsten Jahren auf TV, Plakaten, digitalen Anzeigen und sozialen Medien zu sehen sein. Gleichzeitig präsentiert die Stiftung einen weiterentwickelten Markenauftritt, der von der Agentur Meta Design gestaltet wurde, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

Ziel ist es, neue Mitglieder zu gewinnen, damit Menschen mit Querschnittlähmung weiterhin ein selbstbestimmtes Leben führen können. «Während Betroffene die ersten Monate nach einem Unfall stark auf Hilfe angewiesen sind, finden sie während der Rehabilitationszeit den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben», heisst es in der Mitteilung. (pd/cbe)

