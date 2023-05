Nanimale ist ein junges Unternehmen aus Zürich, das vegane Glace aus natürlichen Zutaten ohne jegliche Zusatzstoffe produziert, welches unter anderem in der Migros, bei Farmy und regional zu kaufen. Das Unternehmen sucht seit dieser Woche Investoren mit Hilfe von Crowdinvesting über die Plattform Oomnium, und hat dazu eine Kampagne gestartet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne zum Crowdinvesting wurde in Zusammenarbeit mit den Creative Directors Susen Gehle und Andy Lusti entwickelt. «Der Auftritt ist so bunt wie die Gelati selbst, und rückt das einzigartige Produktdesign mit den ikonischen Illustrationen vom Aussterben bedrohter Tiere in Szene», erläutert Andy Lusti das Konzept zur Kampagne. «Mit Headlines von süss bis leicht bitter, wie die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen von Nanimale», wird Susen Gehle in der Mitteilung zitiert.

Die Sujets werden als Kurzspots und statische Motive eingesetzt. Zusätzlich umfasst die Kampagne von Nanimale punktuelle Social-Media-Massnahmen sowie den Crowdinvesting-Film «Sommeranfang», der das Unternehmen auf Oomnium vorstellt.

«Susen und Andy ist es super gelungen, den Kern unserer Marke kreativ aufzuladen und unser Crowdinvesting frisch und fröhlich zu kommunizieren», so Benedikt Hess von Nanimale zur Zusammenarbeit.

Verantwortlich bei Nanimale: Benedikt Hess (Verwaltungsratspräsident); verantwortlich bei insighters: Andy Lusti (Creative Direction, Konzept, Creative Consulting), Susen Gehle (Creative Direction, Konzept, Text), Fabian Rietmann, FF Graphics (Art Direction, Animation), Flavio Cuva (Film), Shizaru (Design). (pd/yk)