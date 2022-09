Der Herbst bringt Veränderungen und neue farbliche Akzente. Dies gilt auch für die von Zimmermann Communications entwickelte Kampagne «Colori del Ticino», welche aus der Kooperation zwischen Ticino Turismo, dem Pantone Color Institute und der Multicolor-Architektin Eleonora Castagnetta entstanden ist. Wurden in einer ersten Phase anhand künstlicher Intelligenz und durch die Auswertung tausender Bilder auf Social Media ganz unterschiedliche aber für das Tessin typische Farbtöne des Frühjahres kreiert, so weitet sich mit dem Spätsommer und Herbst nun das Spektrum der Kampagne mit neuen überraschenden Farben und lädt ein zum Entdecken und Erleben neuer Orte, Momente und Stimmungen.

Valle di Blenio Sunrise Yellow, Mogno Marble White, Gandria Olive Green und Mendrisiotto Wine Red heissen die neuen Farben, die für die Vielseitigkeit des Tessins und seiner Regionen stehen. Mit dem für den gesamten Südkanton repräsentativen Ticino Chestnut Brown hält zudem auch der Tessiner Herbst Einzug in die Colori-Kampagne, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für die Herbstkampagne hat die Agentur wiederum für jede Farbe einen Kurzfilm umgesetzt, der innerhalb der Digitalkampagne und in den sozialen Medien schweizweit zum Einsatz kommt und auf die Landingpage ticino.ch/colori führt, wo man weiterführende Informationen und Angebote findet.

Plakate, welche die vier Regionen zeigen, ergänzen an frequenzstarken Lagen in ausgewählten Städten die Kampagne und sollen Lust auf einen Besuch im Tessin machen. In der Plakatumsetzung wird der Pantone-Chip, im Gegensatz zur filmischen Umsetzung, in transparenter Form gezeigt.

Innerhalb der auf 3+ laufenden Sendung «Abenteuerlustig», in welcher Nik Hartmann und Claudio Zuccolini in vier Folgen im Tessin unterwegs sind und ihre Ausdauer, Geschicklichkeit und ihren Mut unter Beweis stellen, kommt die Kampagne als Billboards, CutIn, StationTipp und Gewinnspiel zum Einsatz.

An der Gusta Ticino, welche anlässlich der Food Zürich stattfindet und eine önogastronomische Erlebniswanderung mit sieben kulinarischen Zwischenstopps darstellt, können die Besucher an einem Fotowettbewerb teilnehmen, welcher Bezug zur Kampagne nimmt.

Dank dem Erfolg in der Schweiz lanciert Ticino Turismo die Kampagne nun auch in Deutschland, wo sie im Bundesland Baden-Württemberg als Digitalkampagne zum Einsatz kommt, wie es weiter heisst. Neben ausgewählten Herbstfarben werden hier auch Lugano Sunset Orange und Brissago Blue ausgespielt, da sie sich auch als Spätsommersujets bestens eignen.

Neben der Plakatkampagne sowie den Aktivitäten in den sozialen Medien ist die Kampagne in diverse weitere Aktivitäten eingebunden. Regelmässig aktualisierte Inhalte auf der Landingpage sowie ein spielerischer Umgang mit den Farben lässt die Besucher der Landingpage die Colori del Ticino immer wieder überraschend entdecken.

Verantwortlich bei Ticino Turismo: Manuela Nicoletti (Director of Marketing); verantwortlich bei Zimmermann Communications: Christoff Strukamp (Creative Direction), Ramon Alder (Art Direction), Sonja Zimmerli (Digital Art Direction), Christoff Strukamp (Text); Rolf Zimmermann (Gesamtverantwortung, Strategie und Media). (pd/cbe)