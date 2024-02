Der in Zürich ansässige Ferrari-Händler B.I. Collection startet mit CCFO (Car Collector’s Family Office) «das weltweit erste Family Office für Fahrzeugsammler». Mit im Boot ist laut einer Mitteilung das Zürcher Kreativstudio Charles Blunier & Co., die neben der strategischen Markenpositionierung und dem Naming eine 360-Grad-Kampagne realisierte. Zu sehen ist die unter anderem in der New York Times, in der Financial Times sowie diversen First Class Lounges.

«Uns ging es darum, eine Marke zu kreieren, die zum einen die Glaubwürdigkeit eines Finanzinstitutes ausstrahlt und gleichzeitig die Emotionen eines Autosammlers weckt», wird Charles Blunier, der bereits für B.I. Collection den gesamten Kreativteil verantwortet, in der Mitteilung zitiert.

CCFO entwickelt und kombiniert laut Mitteilung «die bewährten Dienstleistungen eines traditionellen Family Office mit einem einzigartigen Fokus auf die individuellen Anforderungen von Fahrzeugsammlern». Basierend auf der Expertise im Classic- und Luxusfahrzeug-Segment sowie den bestehenden Dienstleistungen biete CCFO «ein einzigartiges Gesamtangebot für die massgeschneiderte Verwaltung von Fahrzeugsammlungen».

Verantwortlich bei B.I. Collection: Beat Imwinkelried (Inhaber und CEO), Anke Fischer (Chief Marketing Officer); verantwortlich bei Charles Blunier & Co.: Charles Blunier (Gesamtverantwortung und Creative Director), Ricardo Ferrol (Art Director), Silvio Demuth (Senior Designer), Dan Roznov (Storytelling, Copywriting), Simon Tellenbach (Managing Director), Lena Staeheli (Head of Editorial & Projects), Daniela Zivadinovic, Barbara Kallenberg (PR & Communication), Visual park GmbH (Film production) Luzian Schlatter (Regie), Alex Kleinberger (Producer), Jan Holgerson (1ac), Sabina Nussbaumer (Wardrobe), hastings ag (wardrobe), Romain Roucoules (Photographer), Sébastien Michelini (Set Design), Iconoclast (production) Forward-Advertising: Sonam Wieland, Andrea Kloter. (pd/cbe)