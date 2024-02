Zweifelsohne gehören die Werbespots zu den Highlights beim Superbowl – nebst dem eigentlichen Football-Spiel auf dem Rasen. Ganze sieben Millionen US-Dollar kostet ein 30-sekündiger Spot (persoenlich.com berichtete).

Insgesamt 70 Werbeslots wurden vergeben. Die New York Times hat nun elf Spots herausgepickt, «an die wir uns mindestens ein oder zwei Tage lang erinnern werden». Zu den «Best of the Bunch» zählt auch ein Schweizer Werbespot: «Life is a Ball» von Chocolatier Lindt landete demnach auf dem vierten Platz. Die Zeitung beschreibt die Lindor-Kugel als «glänzende, hüpfende Süssigkeit».

Beim Superbowl 2024 siegten am Sonntag (Ortszeit) in Las Vegas die Kansas City Chiefs über die San Francisco 49ers. 124 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben das Spiel alleine in den USA verfolgt, teilte der Sender CBS mit. Eine Rekordzahl. (cbe)