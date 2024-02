Wirz: Noch mehr Support für die Schweizer Kultur

Tanzen, gestalten, musizieren, fotografieren, Traditionen lebendig halten und vieles mehr: Die Kulturvereine der Schweiz bereichern das Leben der Menschen auf vielfältigste Art. Die Migros unterstützt sie dabei unter dem Motto «Support Culture» mit einem Fördertopf von total sechs Millionen Franken (persoenlich.com berichtete). Und sie belohnt auch die Kundinnen und Kunden für das Zuweisen der Vereinsbons, die sie beim Einkaufen in der Migros erhalten, mit einer Verlosung.

Beworben wird die Promotion unter anderem mit drei neuen Filmen für TV, Kino und online – konzipiert von Wirz und realisiert von Rocket Film mit Regisseur Malte Goy. Unterhaltsam bauen die Filme Schwellen ab, indem sie aufzeigen, dass kulturelle Tätigkeiten wie das Tanzen, Sprayen oder Pantomime auch im Alltag ihren Platz haben, wie Wirz in einer Mitteilung schreibt. Der etablierte Migros-Schauspiel-Cast musste sich dafür auch etwas aus der Komfortzone begeben, da der Humor für einmal nicht mit Dialogen, sondern rein über das Spiel vermittelt wird – eine Herausforderung, die letztlich mit Bravour gemeistert wurde.



Verschiedene On- und Offlinemassnahmen komplettieren den Kommunikationsmix, mit dem prägenden Keyvisual als verbindendes Element.

Das grosszügige Vereinsengagement der Migros ist mittlerweile fester Bestandteil des Marketingplans der Migros. «Unsere Vereine, das ist Schweiz pur. Genau wie die Migros selbst, die als Genossenschaft ja zu 100 Prozent in unserem Land verankert ist – deshalb macht diese Unterstützung einfach Sinn», so Laura Geerts, Projektleiterin bei der Migros. Dass sich in den letzten Jahren jeweils über 5500 Vereine an der Aktion beteiligten und von den Kundinnen und Kunden rund 22 Millionen Vereinsgutscheine zugewiesen erhielten, zeigt eindrücklich die Beliebtheit dieser Promotion bei der Schweizer Bevölkerung.

