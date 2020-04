Coronakampagne des BAG: Osterhasen steuern gegen die Langeweile

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) will mit einem Online-Spiel die wegen der Coronavirus-Pandemie Zuhausegebliebenen bei Laune halten. Der Bund hat am Karfreitag ein Osterhasen-Spiel veröffentlicht. Der Wettbewerb läuft bis am Montagabend vor Mitternacht. Den Gewinner erwartet ein Geschenk im Wert von 500 Franken.

Auch wenn draussen die Sonne scheine, müssten die Menschen zuhause bleiben und sollten keine Freunde und Verwandte treffen, teilte das BAG auf seiner Internetseite mit.

Damit es nicht zu langweilig werde, gebe es jetzt ein Onlinegame zum Zeitvertreib. Bei diesem muss der Spieler einen Osterhasen sicher nach Hause steuern. (sda/eh)