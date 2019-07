Politische Kommunikation

«Parteien sind weniger risikobereit als wir»

Laura Zimmermann ist Expertin für politisches Campaining. Was braucht es, damit Journalisten anbeissen? Und warum muss sie in ihrer Arbeit bei der Agentur Rod teilweise in den Ausstand treten? Die 27-Jährige ist unser Gast im «Creative Coffee».