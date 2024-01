MYTY: Patrick Farinato leitet neues Advisory Board

Das internationale Agenturnetzwerk Myty ernennt Patrick Farinato, den noch amtierenden CMO & CCO von Läderach Chocolatier Suisse, zum Vorsitzenden des neu gegründeten Advisory Boards. Farinato bringe wertvolle Expertise und ein breites Netzwerk in die Gruppe ein, heisst es in der Mitteilung. Zuvor war er Gruppenleitungsmitglied bei der Bank Vontobel und hatte verschiedene Führungspositionen im Bereich Marketing und Kommunikation im In- und Ausland mit Fokus auf Finanz- und Konsumgüterbranche inne. Zu seinen Stationen zählen unter anderem leitende Funktionen bei Bosch und der Man Group. Zusätzlich zur Leitung des Advisory Boards wird er eine Schlüsselrolle im Verwaltungsrat der Schweizer Myty Agenturen einnehmen, heisst es weiter.

Das neu formierte Myty Advisory Board besteht aus renommierten Branchenführern. Franziska von Lewinski, ehemalige CEO der Syzygy Gruppe und eine der führenden Digitalstrateginnen Deutschlands mit 15 Jahren Vorstandserfahrung in verschiedenen Agenturkonstellationen, wird ihre Expertise in Digitalisierung und Innovation einbringen. Carmen Spielmann, Unternehmerin und CEO eines Beratungsgeschäfts, bringt ein breites internationales Netzwerk und Einblicke als Startup-Investorin und Verwaltungsrätin. Tim Sayler, ehemaliger CMO von Breitling sowie Audemars Piguet und früher bei Procter & Gamble tätig, komplettiert das Board mit seiner umfangreichen Erfahrung in strategischer Markenführung und globalem Marketing.