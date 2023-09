Thjnk Zürich: Pitch um Fluggesellschaft Swiss gewonnen

Swiss International Air Lines (Swiss) wird ab 2024 mit der Schweizer Kreativagentur Thjnk zusammenarbeiten. Thjnk Zürich hat sich im Rahmen eines umfangreichen Auswahlverfahrens gegen zahlreiche Mitbewerbende durchgesetzt und wird per Januar 2024 die neue Leadagentur von Swiss. Gleichzeitig beendet Swiss die langjährige Zusammenarbeit mit der Agentur Publicis per Ende 2023, wie die Fluggesellschaft in einer Mitteilung schreibt.

«Das Angebot von Thjnk hat uns in jeder Hinsicht restlos überzeugt und ich freue mich, mit dieser renommierten Agentur neue Wege im Bereich Marketingkommunikation zu gehen», wird Stefan Vasic, Head of Marketing von Swiss, zitiert. «Gleichzeitig möchte ich die hervorragende und fruchtbare Zusammenarbeit mit Publicis hervorheben. Sie waren uns in den vergangenen Jahren stets ein zuverlässiger Partner, dafür gebührt ihnen unsere Wertschätzung und unser Dank.»

Andrea Bison, Co-CEO Thjnk Zürich, ergänzt: «Wir sind äusserst stolz, dass wir Swiss mit unserem ganzheitlichen Konzept überzeugen konnten. Die internationale Strahlkraft der Marke und die professionelle und zugängliche Art von Stefan Vasic und seinem Team im Prozess haben uns tief beeindruckt. Swiss ist für mich eine Herzensangelegenheit.» (pd/cbe)