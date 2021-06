Mediaschneider: Pitch um Starbucks gewonnen

Mediaschneider hat sich in einem Pitch um Starbucks durchgesetzt und damit den gesamten Etat für die unternehmenseigenen Restaurants in der Schweiz und in Österreich gewonnen. Der Auftrag umfasst gemäss Mitteilung sämtliche Mediagattungen. Aktuell ist die erste gemeinsame Kampagne in beiden Ländern on air.

Der Fokus der Kreation liege darauf, sowohl Stammgäste als auch neue Kundinnen und Kunden zum Genuss der Summer-Drinks zu aktivieren, heisst es weiter. Dazu werde je nach Wetter und Temperatur das jeweils passende Sujet ausgespielt.

Die Strategie verlangt eine intelligente und präzise Aussteuerung, lokal angepasst mit Nähe zu den Cafés. Bespielt werden Digitale Kanäle wie Programmatic, Social Media und PDOOH (Programmatic Digital Out of Home). Ein besonderes Augenmerk gilt der lokalen Unterstützung rund um den POS, um die Frequenz in den Cafés zu erhöhen.





Laut Kerstin Goutier-Sauer, Marketing-Manager bei Starbucks, hat man sich aufgrund des Brand- und Ziel-Verständnisses sowie der detaillierten Ausarbeitung der Kampagne für Mediaschneider entschieden.

Starbucks betreibt in der Schweiz 47 Filialen, rund 20 davon in Zürich. In Österreich sind es 18 Filialen, 15 davon in Wien.

Verantwortlich bei Starbucks: Thomas Egger (Marketing & Category Specialist) und Kerstin Goutier-Sauer (Marketing Manager); verantwortlich bei Mediaschneider: Janine Nussbaumer, Hennig Helbig und Susanne Schlatter sowie Dominik Steiner von Hoy.(pd/lom)