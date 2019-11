Zündstein: Plakative Charaktere werben für Generika

Ganz im Sinne von «reduce to the max» steht jedes Sujet für ein Indikationsgebiet der breiten Generika-Palette von Mepha, wie es in einer Mitteilung von Zündstein heisst. Diese plakativen Charaktere würden auf eigenständige Weise für Abwechslung in der Pharma-Kommunikation sorgen. Unterstützt werden die animierten Avatare von kurzen, originellen Kernbotschaften wie «Zahlbare Xsundheit», «Herzlich günstig», «Schmerzfreie Preise», «Fragen Sie nach Mepha-Generika.»

Ausgestrahlt werden die Spots seit der dritten Oktoberwoche während zwei Wochen auf eBoards und ePanels an hochfrequentierten Bahnhöfen wie Zürich, Bern, Basel, Genf, Lausanne, Bellinzona sowie an weiteren Bahnhöfen. Weiter wird die Kampagne von einer Onlinekampagne, einer ÖV-Kampagne mit Aussenwerbung an Tram und Bussen sowie POS-Massnahmen in Apotheken während einem vier- bis sechswöchigen Zeitraum begleitet.

Verantwortlich für die Mediaplanung war TWmedia AG in Basel. (pd/cbe)