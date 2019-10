Serviceplan Suisse: Ragusa sorgt für unverbesserlichen Herbst

Ragusa schickt die Unverbesserlich-Kampagne in die zweite Runde. Auch dieses Mal wurden bestimmte Eigenschaften der Ragusa-Fans mit Headlines thematisiert, wie Serviceplan Suisse in einer Mitteilung schreibt.

Damit sich möglichst viele potenzielle Ragusa-Geniesser angesprochen fühlen, wurden Besonderheiten oder Dialekte der jeweiligen Stadt miteinbezogen. So heisst es beispielsweise in Bern «Die Immer-mit-Äuäää-Antworterin» oder in Zürich «Der Aus-Versehen-ein-Hipsterbart-Haber». Die Lines erscheinen als plakative Tram- oder Busbeschriftungen in Zürich, Basel, Bern, Genf und weiteren Städten. Flankiert werden sie von Social-Media-Beiträgen, welche die rund 71’800 Ragusa-Friends zur Interaktion anregen. Passend zum Produkt geht es auch hier um unverbesserliche Eigenschaften.

Zu sehen ist die Kampagne seit dem 14. Oktober und bis Ende Dezember auf Trams und Bussen (innen und aussen) in Zürich, Basel, Bern, Genf, Biel, Lausanne, Luzern, St. Gallen und Neuchâtel auf Railpostern und auf Instagram und Facebook.

