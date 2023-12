Hierzulande kennen alle Ragusa. Die Schokolade mit den Ecken und Kanten wurde 1942 von Camille Bloch erfunden und gehört heute zu den prominentesten Schweizer Marken. Über deutlich weniger Bekanntheit verfügt Ragusa in Deutschland und Frankreich. Mit einer von Serviceplan Suisse konzipierten und umgesetzten internationalen Social-Media-Kampagne soll sich das ändern, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

In fünf Posts wird Ragusa auf die unterschiedlichsten Arten vorgestellt: Von einer Haselnuss und einer Kakaobohne, die sich zum Tinder-Date treffen und feststellen, dass sie perfekt zueinander passen, bis hin zu spannenden Einblicken in die Geschichte von Ragusa mit historischen Bildern und einer Reise durch die Zeit mit Timelapse-Effekt und AI-generierten Visuals. Natürlich darf auch eine Tour durch die Schokoladenfabrik von Camille Bloch im Berner Jura nicht fehlen – Drohnenflug inklusive. Bei einer Strassenumfrage in Freiburg und Colmar konnten die deutschen und französischen Konsumentinnen und Konsumenten Ragusa schliesslich auch gleich degustieren – «und sich selbst vom unvergesslich feinen Geschmack überzeugen», wie es heisst.

Die Mediastrategie wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Kreationsteam im House of Communication Zurich von Mediaplus Suisse entwickelt. Nach einer Analyse der Mediennutzung der Zielgruppe wurde Social Media als Hauptkanal ausgewählt. Die bezahlten Anzeigen wurden präzise über Geo-Targeting gesteuert, um die User genau an den Standorten in Deutschland und Frankreich zu erreichen, an denen Ragusa in den Geschäften erhältlich ist. Die Mediaplanung ist dabei flexibel und dynamisch: Durch klassisches Re-Targeting wird die Leistung der Kampagne kontinuierlich optimiert.

Die Kampagne startete Anfang November und wird auf Facebook und Instagram ausgespielt. Alle Posts wurden zweisprachig in Deutsch und Französisch erstellt. Für die Filmaufnahmen der Schokoladenfabrik in Courtelary zeichnete NateWork verantwortlich.

Verantwortlich bei Camille Bloch: Fabienne Leuenberger (Head of Marketing), Tamara Roth (Marketing Specialist International), Christiane Fahrni (Mitarbeiterin Marketing), Romain Bigler (Digital Marketing Specialist); verantwortlich bei Serviceplan: Nadja Tandler (Art Direction), Carina Kienzle (Grafik), Günter Zumbach, Peter Liptak (Text), Shota Schweingruber (Motion Design), Audrey Isaak, Andrea Staub (Account Direction); Micha Seger (Executive Creative Direction); Pam Hügli, Raul Serrat (Gesamtverantwortung); verantwortlich bei Mediaplus: Nathalie Naumann (Junior Digital Manager), Nico Podgorny (CCO/CDO). (pd/cbe)