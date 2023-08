Die Vaudeville Studios wollen die Reiselust wecken mit einem grossformatigen, illustrierten Poster im klassischen Tourismusplakat-Stil für die neue Ausgabe des Reisemagazins Transhelvetica zum Thema «Thailand», wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach einer Recherche zu den Farben, Düften, Religion, Bräuchen, Kultur, Geschichte und Gesellschaft Thailands entstanden über zwei Dutzend Ideen, von denen knapp 20 skizziert wurden. In einem Auswahlverfahren einigte sich das Team auf das vorliegende Sujet.

Sonnenuntergang vom Langboot

Die Idee war, «typisch thailändische» Elemente, wie Lotusblumen, Langboote und Kalksteinfelsen auf eine visuell ansprechende Weise darzustellen, heisst es weiter. Das Plakat repräsentiere die traumhafte Seite Thailands in warmen Sonnenuntergangsfarben. Die Bildkomposition soll die Betrachterinnen und Betrachter mit ihrer sommerlichen Stimmung abholen und zu einer imaginären Reise einladen.

Die neue Ausgabe des Magazins wird an der Vernissage am 10. August im thailändischen Streetfood-Restaurant Soi Thai in Zürich gefeiert.

Das Poster kommt gemäss Mitteilung crossmedial zum Einsatz, unter anderem auch für eine Merlot-Weinetikette, und kann im Transhelvetica-Shop käuflich erworben werden.

Verantwortlich bei Transhelvetica: Jon Bollmann (Herausgeber); verantwortlich bei den Vaudeville Studios: Martin Brunner & Roger Zürcher (Art Direction), Alexander Tobian (Illustration). (pd/yk)