Die Imagekampagne für die unterschiedlichen Rubbellose von Swisslos wurde 2021 als Baukastensystem aufgebaut (persoenlich.com berichtete). Nun sind in diesem Frühling vier neue Testimonial-Spots dazu gekommen. Auch in diesen Spots verraten unterschiedlichste Charaktere, warum sie gerne Rubbellose spielen. Die laut Mitteilung von Erdmannpeisker «überraschenden und witzigen Inszenierungen führen in die bunte Welt der Rubbellose, vermitteln den Rubbelspass und zeigen implizit die Produktevielfalt der Rubbellose auf».

Der auffällige Rubbel-Einstieg in die Filme sowie der aktivierende Claim «Pack deine Chance» würden die unterschiedlichen Storys verbinden und auch im dritten Kampagnenjahr für eine schnelle Wiedererkennung sorgen. Trotzdem bietet die Gestaltung der Spots genügend Raum, um die Eigenheiten jedes vorgestellten Rubbelloses in Szene zu setzen, heisst es weiter.

Der Auftakt der neuen Spot-Serie machte das neue Rubbellos «Looping». Das neue Los wurde im TV, Radio, an allen Swisslos-Verkaufsstellen und auf Social Media beworben.

Weitere Spots folgen im Lauf des Jahres und werden ausgewählte Rubbellose in Szene setzen.

Verantwortlich bei Swisslos Interkantonale Landeslotterie: Markus Fischer (Leiter Marketing & Distribution), Anouk Grünert (Leiterin Produkt-Management Lose), Céline Cairoli (Produkt-Management Lose); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Direction) Christina Weisser, Jenny Ziörjen (Art Direction), Selina Helbling (Beratung), Markenfilm Schweiz, Florian Studer (Producer), Micky Suelzer (Regie), Olaf Gardeler (Post-Production), Tobias Gromatzki (Foto/SoMe), Zipmedia (Mediaplanung). (pd/cbe)