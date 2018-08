ADC Young Creatives Award 2018: Rund 80 Youngsters besuchen den Briefing-Event

Am 30. August hat das Briefing zur zwölften Austragung des ADC Young Creatives Award, der als bedeutendster Schweizer Nachwuchswettbewerbs für junge Kreative gilt, stattgefunden. Mitmachen lohne sich in diesem Jahr besonders, schreibt ADC in einer Mitteilung.

Philipp Skrabal, Chief Creative Officer bei Farner und ADC-Vizepräsident, begrüsste die rund 80 Interessierten in der ADC Gallery und stellte dabei in Aussicht, was die «Youngsters» im Falle eines Gewinnes erwarten würde: Nebst der Auszeichnung mit dem begehrten Young Creatives Awards reisen die Gewinnerteams der Kategorien «Film», «Outdoor» und «Cyber» im nächsten Jahr nach Cannes. Dort vertreten sie die Schweiz an der «Young Lions Competition».

Gute Nachrichten hatte Skrabal auch für das Siegerteam in der Kategorie «Direct»: Die Reise werde vom Kategoriesponsor PostMail übernommen, so dass nächstes Jahr alle vier Gewinnerteams an der Côte d’Azur vor Ort sein könnten.

Es folgten Rose Portmann, Communication Manager Swisscom, und Urs Krucker, Strategy & Client Services Director Y&R Group Switzerland, mit Hintergrundinformationen zum Briefing und zur Strategie des diesjährigen Hauptsponsors Swisscom. Im Anschluss war bei Apéro und Hotdogs genügend Zeit für den Austausch zwischen den Nachwuchstalenten und den Partnern.

Auf der Website von ADC können sowohl das Briefing zur zwölften Austragung des ADC Young Creatives Award 2018 als auch sämtliche Einsendebestimmungen in Deutsch und Französisch heruntergeladen werden. Einsendeschluss des ADC Young Creatives Award 2018 ist der 23. Oktober 2018. (pd/as)