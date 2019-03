«Jungs, kein Bock auf Mathe-Aufgaben? Bezahlt einfach Mädels dafür.» Mit solchen Sprüchen werben die Bertreiber von Math-Dealer. Laut «24heures.ch» hängen Plakate der Kampagne derzeit an Bahnhöfen in Zürich, Bern, Lausanne und Lugano. Der Hausaufgaben-Service verspricht den Buben viel Zeit und den Mädchen viel Geld. Die Jungen können einfach ihre Hausaufgaben per SMS oder Whatsapp einsenden und erhalten die Lösung innerhalb von 12 Stunden, wie Math-Dealer auf der Website schreiben. Die Mädchen erhalten dabei einen Lohn von neun Franken pro Stunde.







Twitter-User diskutierten am Donnerstag, ob die Plakate ein Scherz sind und wer dahintersteckt. Auf der Webseite findet sich kein Kontakt und die Seite ist in den USA registriert. Die Plakate hängen zurzeit an grossen Bahnhöfen in der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin.





"Mädels, macht die Math-Aufgaben der Jungs und verdient gutes Geld damit" Tönt verlockend ;) Aber weiss jemand wer hinter Math Dealer steckt?? https://t.co/hpQBizKHdd pic.twitter.com/SQx8SJYrZG — Matthias Stürmer (@maemst) 7. März 2019

Nun ja, eine Angebot ohne Angaben zum Anbieter (Impressum) dürfte gegen das UWG verstossen, Mailadressen erfassen ohne entsprechende Information dürfte gegen Datenschutzrecht verstossen. Bzgl. dem angebotenen Service machen wir uns aber keine Sorgen. Wir vermuten einen #Scherz. — Konsumentenschutz (@KonsumSchutz) 7. März 2019



@romeroabelleira Vielleicht löst sich das mit dem Math Dealer ja schon morgen auf ... — Mathias Möller (@mmmatze) 7. März 2019



Gemäss der Antwort auf einen Tweet hält die Stiftung für Konsumentenschutz die Aktion für einen Scherz. Die Betreiber würden aber wegen fehlender Angaben gegen den Datenschutz und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstossen. Ein Twitter-User spekuliert auf die Auflösung am Freitag, 8. März. An diesem Tag findet der Weltfrauentag statt, an dem unter anderem die geschlechtlichen Lohnunterschiede thematisiert werden. (log)