Anatole Taubman gibt Kindern eine Bühne

Die Kampagne «Das Leben ist kein Spiel» zeigt, wie schutzlos Kinder dem Kriegsgeschehen ausgesetzt sind.

In der Frühjahrskampagne «Das Leben ist kein Spiel» zeigt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, was Kinder in bewaffneten Konflikten erleben und wie schutzlos sie dem Kriegsgeschehen ausgesetzt sind. In der Hauptrolle: Schauspieler Anatole Taubman.