Das Shopping Center St. Jakob stehe dieses Jahr im Zeichen der festlichen Unterhaltung. Dafür sorgt die Kampagne «White Christmas», wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kunden des Shopping Centers sollen in eine Winterlandschaft eintauchen, die jede Menge Spass und Gelegenheiten zum Verweilen bietet, während es überall rieselt und schneit. Sogar der Lift im Shopping Center versinkt im Schneegestöber.

Neben verschneiten Bänken in flackerndem Lichterschein und einer lauschigen Kutsche komme auch der Spass nicht zu kurz: Das App-Game «Jubelkugel» lade zum Spielen ein, und auch eine ordentliche Schneeballschlacht dürfe nicht fehlen. Wer sich auf der Kutsche fotografieren lassen möchte, kann sein Bild zudem in einer Schneekugel verewigen lassen, heisst es weiter.

OSW entwickelte dabei sämtliche Werbemittel und zeichnet für die Beratung veranwortlich. Die Umsetzung der Dekoration und des Eventmarketings entwickelte Emotion.company.

Die Kampagne wird von einer Vielzahl von Medien getragen: Mit Inseraten (off- wie online), Inside-Branding im Tram, POS-Werbemitteln im Center selbst, einem Mailing an die Nachbarn des St. Jakob Centers, sowie einem Fassaden-Megaposter an der vielbefahrenen Nauenstrasse.

Verantwortlich beim Shopping Center St. Jakob Park: Carla Paolucci (Leiterin Marketing & Kommunkation), Daniel Zimmermann (Centermanager), verantwortlich bei OSW: Michael Oswald (Creative Director), Sandra Käppeli (Art Director), Jonas Egli, Sara Steinmann (Text), Christian Imfeld (DTP), Nathalie Baltisberger (Beratung), verantwortlich bei Emotion.company: Marc Zehnder. (pd/cbe)