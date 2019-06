Cannes Lions 2019: Silber und Bronze für die Schweiz

von Michèle Widmer

Schon am ersten Tag füllt sich der Schweizer Medaillenspiegel beim Kreativfestival Cannes Lions: Thjnk Zürich holt Silber in der Kategorie Health & Wellness mit der Arbeit «Alle sind gleich. Niemand ist gleicher» für Pro Infirmis.







Das zweite Schweizer Edelmetall, ein Bronze-Löwe in derselben Kategorie Health & Wellness, geht an Saatchi & Saatchi Lausanne für die Kampagne «Pain Is Drama» für GSK Voltaren.





Insgesamt acht Arbeiten aus der Schweiz waren für die am Montag veröffentlichten Gewinner-Kampagnen nominiert. Für keinen Löwen gereicht hat es bisher der Agentur Ruf Lanz, welche in den Kategorien Design und Outdoor auf den Shortlists stand (persoenlich.com berichtete). Noch offen ist, ob Ruf Lanz Edelmedall in der Kategorie Film Craft holt. Die Gewinner dieser Kategorie werden am Dienstagabend verkündet.













Fürs erste gibt es keine weiteren Shortlist-Plätze für die Schweiz. Die am Montag veröffentlichten Final-Listen in den Kategorien Digital Craft, Entertainment, Entertainment for Music, Entertainment for Sports und Industry Craft weisen keine Schweizer Vertreter aus.

Am Dienstag geht es dann weiter mit den Nominierten in den Kategorien Creative Data, Creative Strategie, Direct Lions Media Lions, PR Lions sowie Social & Influencer Lions.





persoenlich.com verkündet laufend Shortlists und Gewinner des Cannes Lions Festivals an der Côte d'Azur, welches noch bis am Freitag, 21. Juni stattfindet. Die Redaktoren Christian Beck und Michèle Widmer berichten von vor Ort. Alle Artikel und Interviews zu den Werbe-Weltmeisterschaften finden Sie hier.