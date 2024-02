Tiere und Dentalhygiene? Eine Kombination, die auf den ersten Blick nicht viel Sinn macht. Doch beim zweiten Hinschauen auf die Onlinekampagne des Swiss Dental Center macht es dann klick. Die Kampagne für die Dentalhygiene beweist laut einer Mitteilung «Biss und Humor» – in Form von tierischen Protagonistinnen und Protagonisten. Von der Katze bis zum Walross: Sie alle haben die Zähne schön. Wahrscheinlich dank der Dentalhygiene im Swiss Dental Center, wie es heisst.

So wurde mit dem Klischee des klassischen Hollywood-Lächelns für Zahnarztwerbung gebrochen und der Onlinekampagne ein unerwarteter Dreh verliehen. Auf fünf Sujets zeigen Tiere Zähne in Kombination mit humorvollen Headlines. Dazu passend wurde der Landingpage der Dentalhygiene im Swiss Dental Center ein neuer Look verliehen.

Die Kampagne ist in Form von Google Ads, Meta Ads und LinkedIn Ads zu sehen – und ist laut Angaben der Agentur Inhalt und Form «ein voller Erfolg». Die Kombination aus Humor und Kompetenz habe die gewünschte Wirkung erzielt und neue Kundinnen und Kunden ins Swiss Dental Center gebracht. Das monatliche Engagement konnte gemäss Mitteilung um durchschnittlich 24 Prozent erhöht werden, die Landingpage wurde im Kampagnenzeitraum über 10'000-mal besucht.

Verantwortlich bei Swiss Dental Center: Klaas Friedel (Zahnarzt); verantwortlich bei der Iundf-Agenturgruppe: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), Mato Bilic (Motion / UX Designer), Dario Brazerol (Junior Copywriter), Adrian Huwyler, Bettina Righetto (Projektleitung), iundf Media: Gianluca Pirrera (Media Director), Michal Tylicki (Digital Campaign Manager). (pd/cbe)