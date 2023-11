Franz&René: So kommen Waadtländer Weine an die Expovina

Vom 2. bis 16. November findet in Zürich traditionsgemäss die Expovina im Hafen von Zürich statt. Ehrengast des Jahres: Die Waadtländer Weine, die sich auf einem eigens dem Gastkanton gewidmeten Schiff präsentieren. Die Agentur Franz&René entwirft für das Office des Vins Vaudois (OVV) die Kampagne in Form eines überraschenden Sujets und spielt mit der sofortigen Wiedererkennung durch das Zürcher Publikum, heisst es in einer Mitteilung.

Die Waadtländer Weine würden den Zürcher Hafen gestärkt durch ihre ganze Vielfalt erreichen. Der zweitgrösste Weinkanton der Schweiz präsentiere an der 68. Ausgabe der Weinveranstaltung im Herzen von Zürich sechs Regionen und acht AOCs. Für das Kampagnensujet wurde von der Agentur «ein Composing am berühmten Limmatufer konzipiert und produziert», wie es heisst. Das Sujet wird über aktuell lokal via OOH/DOOH sowie digital gestreut.

Die Agentur kümmert sich auch um die Ausstattung des Waadtländer Bootes und um das gesamte Below-the-line-Kommunikationspaket: Dazu gehören die Einladungen, Wettbewerbe, Programme und eine Präsentationsbroschüre für die Weine, die an der Expovina vorgestellt werden.

