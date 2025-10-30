Karling: SRF bewirbt Sitcom mit Plakatkampagne

SRF setzt bei der Bewerbung der neuen Sitcom «Unsere kleine Botschaft» auf eine breite Marketingkampagne. Die Plakate entstanden in Zusammenarbeit mit der Agentur Karling, während das digitale Sujet SRF-intern gestaltet wurde. Die Kampagne läuft seit Anfang Oktober bis Ende November und umfasst neben (D)OOH auch TV, Kino, Print und Social Media – mit einem Budget im unteren sechsstelligen Bereich.

SRF rechtfertigt den Einsatz externer Werbung damit, dass die erste Sitcom des Unternehmens seit 20 Jahren einer besonderen Sichtbarkeit bedarf. «Um diesem Genre gerecht zu werden und die von uns anvisierten Zielgruppen zu erreichen, setzen wir gezielt auf externe Sichtbarkeit», so SRF auf Anfrage von persoenlich.com. Und weiter: «Die (D)OOH-Kampagne hilft, das Format im öffentlichen Raum bekannt zu machen und die Aufmerksamkeit über unsere eigenen Kanäle hinaus zu steigern.» Die Hauptverbreitung erfolge weiterhin über Trailer, Social Media und Website.

Auf die Frage, ob die Kampagne bewusst im Hinblick auf die Abstimmung der SRG-Initiative lanciert wurde, antwortet SRF mit Nein: «Dabei handelt es sich um eine Marketingkampagne, wie sie bei neuen fiktionalen Serien üblich ist.»