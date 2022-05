Im Oktober letzten Jahres ist Farner infolge eines Wettbewerbs zur neuen Kommunikationsagentur der Kantonspolizei Waadt gewählt worden, wie es in einer Mitteilung heisst. Ziel der neuen HR-Kampagne in Zusammenarbeit mit Farner Lausanne ist die Rekrutierung von zukünftigen Polizistinnen und Inspektoren, die am 9. Mai 2022 ausgerollt worden ist. Die Kampagne stützt sich auf die Empfehlung von Freundinnen und Freunden, die die erforderlichen Kompetenzen aufweisen könnten, um diesen sowohl spannenden als auch anspruchsvollen Beruf auszuüben.



Die Kantonspolizei Waadt setzt sich laut eigenen Angaben 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr für die Bevölkerung ein. Sich ihr anzuschliessen bedeute, einen anspruchsvollen Beruf zu wählen und so mitten im Geschehen zu stehen, an unerwarteten Ereignissen teilzuhaben und vielfältige Aufgaben zu übernehmen. Es gilt, in Notfällen rasch einzugreifen, Verstösse festzustellen und Unfallstellen abzusichern. Zudem sind sorgfältige Ermittlungen durchzuführen, Cyberangriffe zu vereiteln oder auch Kinder für die Sicherheit im Strassenverkehr zu sensibilisieren.



Polizistinnen oder Inspektoren zu werden bedeutet, einen sehr facettenreichen Beruf zu wählen. Die Kantonspolizei Waadt sucht nach «aussergewöhnlichen Männern und Frauen», die sich für diesen Beruf eignen würden. Und da alle eine Freundin oder einen Freund haben würden, die oder der in der Lage sei, entweder stets die Ruhe zu bewahren, knifflige Rätsel zu lösen, IT-Schwachstellen zu identifizieren, verärgerte Fans zu besänftigen oder jede respektive jeden zu überzeugen, hat die Kantonspolizei beschlossen, diese Freundin oder diesen Freund zu finden.

Ein Beruf im Wandel

Auf diese Art werde daran erinnert, so Jean-Christophe Sauterel, dass der Beruf weit über physische Kriterien hinausgehe. «Die Agentur Farner hat uns mit einer Kommunikationskampagne überzeugt, in der im Mittelpunkt ein Beruf im Wandel steht, ein Beruf, der mehr denn je Männer und Frauen mit einer Vielzahl unterschiedlichster Kompetenzen erfordert», wird der Leiter Prävention und Kommunikation bei der Kantonspolizei Waadt in der Mitteilung zitiert.

Diese im gesamten Kanton Waadt auf städtischen Plakatwänden, in öffentlichen Verkehrsmitteln und in den sozialen Netzwerken zu sehende Kampagne stellt gemäss Mitteilung «eine Aufforderung dar, diese Freundinnen und Freunde, die wir alle haben, und die die Voraussetzungen für diesen spannenden, abwechslungsreichen und anspruchsvollen Beruf mitbringen, dazu zu ermutigen, sich der Kantonspolizei Waadt zu bewerben.»

Verantwortlich bei der Kantonspolizei Waadt: Jean-Christophe Sauterel (Leiter Prävention und Kommunikation); verantwortlich bei Farner: Philipp Skrabal, Jan Walser, Bruce Roberts, Fabienne Wetter, Myriam Delouvrier, Didier Bonvin, Noémie Richard, Chloé Ligner; Typografie: Stefan Kunz Studio. (pd/tim)