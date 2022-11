Zum Start der Fussball-WM diesen Sonntag macht die Schweizer NGO Helvetas auf die schlechten Arbeitsbedingungen in Katar aufmerksam: «Suraj braucht keine WM. Sondern faire Arbeitsbedingungen», steht im Inserat, das am Sonntag in verschiedenen Schweizer Zeitungen erscheinen wird. Abgebildet ist Suraj, ein junger Mann aus Nepal, welcher im Rahmen eines Projektes für sichere Arbeitsmigration beraten wurde, wie es in einer Mitteilung von Helvetas heisst.

Das Inserat ist aus aktuellem Anlass und als einmalige Schaltung entstanden. Es ist eine Fortsetzung der derzeit laufenden schweizweiten Kampagne «Faire Chancen weltweit» von Helvetas, die von der Agentur Rod umgesetzt wurde (persoenlich.com berichtete).

Helvetas, die Schweizer Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe, setzt sich laut Mitteilung für faire Chancen weltweit ein. In Nepal engagiert sich Helvetas unter anderem dafür, dass Menschen, die aus Not Arbeit in einem anderen Land suchen, eine unabhängige Beratung erhalten und über ihre Rechte aufgeklärt werden. (pd/cbe)