Publiziert am 04.10.2024

Niemand hat auf eine neue Tasche gewartet. Die Luxusmarken, deren Kopien und die mittelpreisigen Marken haben sich den Market unter sich aufgeteilt. Neue Ideen sind gefragt. Am Anfang stand die Idee, eine Tasche zu entwickeln, die gut aussieht, praktisch ist und ein höchstes Mass an Freiheit bietet. Aus einer Idee wurde eine Vision und aus der Vision entstand «Paru X-bag», wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Lancierungsauftritt von Direxion setzt auf einen Mix aus stylischem Mood, wie es sich für eine Fashion-Marke gehört, und einem klaren Fokus auf den Nutzen der Tasche – immer alles dabeihaben zu haben und trotzdem ein gutes Bild abgeben.

Die Kampagne besteht aus Inseraten, Social-Media-Ads sowie aus verschiedenen Filmen und Reels.

(pd/cbe)