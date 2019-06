Cannes Lions 2019

Thjnk Zürich holt den zweiten Löwen

Auch am zweiten Tag gibt es Edelmetall für die Schweiz: Die Kampagne «Alle sind gleich. Niemand ist gleicher» für Pro Infirmis gewinnt Bronze in der Kategorie Film Craft. «Wir stossen mit Rosé an der Werdstrasse an», sagt Co-Agenturchef Alexander Jaggy.