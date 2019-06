Publicis: Viele Talente führen ins Flugzeug-Cockpit

Piloten im Cockpit, traumhafte Sonnenaufgänge über den Wolken und schöne Air-to-Air-Aufnahmen: So in etwa präsentieren sich die gängigen Rekrutierungskampagnen für Pilotinnen und Piloten. Swiss und Publicis verzichten in ihrer neuesten Kampagne «Calling All Talents» auf diese Bilder und ziehen es vor, junge Menschen direkter und nahbarer anzusprechen, wie es in einer Mitteilung heisst.



Case-Film

Die Kampagne ist gleich aus zwei Blickwinkeln betrachtet ein Novum. Einerseits setzt sie nicht dort an, wo alle anderen ansetzen – bei dem, was ein Pilot alles können muss – sondern bei den Talenten, welche junge Menschen bereits mitbringen. Andererseits räumt sie gezielt mit Falschannahmen über die benötigten Voraussetzungen für eine Pilotenausbildung auf und korrigiert falsche Vorstellungen über den Beruf selbst. So müssen Bewerber eben nicht über eine ihnen in die Wiege gelegte Begabung für Mathematik oder Aviatik verfügen. Und auch eine Brille ist heute kein unüberwindbares Hindernis mehr auf dem Weg ins Cockpit.

In vier Online-Filmen empfehlen junge Menschen einander, aufgrund eines vorhandenen Talentes doch Pilot oder Pilotin zu werden. Auch zahlreiche weitere Massnahmen machen klar, dass Talente, die auf den ersten Blick nichts mit dem Pilotenberuf zu tun haben, den Einstieg in diese spannende Karriere ermöglichen können.

Die Kampagne, die neben Online-Massnahmen auch DOOH, Plakate und BTL-Aktivitäten umfasst, startete am 20. Mai und wird während der nächsten zwei Jahre in mehreren Wellen zu sehen sein.

